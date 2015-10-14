Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Единоборства
Фергюсон может встретиться с Серроне на UFC 238 в Чикаго
Обновлено в 18:37
Общество
Жизнь садоводов предлагают удешевить электрошоком
Лидеры садоводческого движения Татарстана - председатель Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин и председатель Общественного совета садоводов РТ партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев нашли способ весьма ощутимо удешевить и упростить жизнь владельцам садовых участков в их обществах.
Обновлено в 01:12
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках
Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Доренко похоронят на Троекуровском кладбище
Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку
Обновлено в 18:00
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой
Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Общество
Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму
Учитывая общее качество современных учебников, фактически сложилась ситуация, когда большое количество учебников и учебных пособий, заказанных без учета мнения учителей, скапливается в школьных библиотеках, так как они не получают применения в учебном процессе.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Словаки нанесли поражение сборной США
Обновлено в 16:53
Футбол
Ахметов рассказал, кто из игроков ЦСКА мог бы заиграть в «Барселоне»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов предположил, кто из армейских футболистов мог бы заиграть в «Барселоне».
Обновлено в 14:59
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Хоккей
Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
Обновлено в 17:49
Общество
Провокационный плакат на 9 Мая взорвал соцсети
Обновлено в 14:43
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22