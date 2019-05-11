Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

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