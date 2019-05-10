Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане

Газета.Ru17:18

Порошенко рассказал о допросе по делу о Евромайдане

РИА Новости17:24

Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане

РБК15:41

Порошенко подтвердил, что его допросили по делу «майдана»

ТАСС16:21

Петра Порошенко допросили по делу о беспорядках на Майдане

Коммерсантъ17:14

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Известия14:43

В Генпрокуратуре Украины рассказали о допросе Петра Порошенко

Говорит Москва14:37
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Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
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Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
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В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР

"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
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Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

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Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
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Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток

В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Авто

Названы самые популярные дизельные кроссоверы в России

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Ахметов рассказал, кто из игроков ЦСКА мог бы заиграть в «Барселоне»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов предположил, кто из армейских футболистов мог бы заиграть в «Барселоне».
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Обновлено в 08:56
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
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Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Футбол

Динамо — Ростов 0:0

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:02
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Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
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Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
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Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
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Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
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Рита Дакота ответила хейтерам, пожелавшим ей и беременной жене Вадима Галыгина смерти из-за фотографии в военных пилотках

Многие звезды отечественной эстрады выступили на концертах, где исполнили любимые миллинами военные песни.
Обновлено в 06:53
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Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею

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Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
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Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла сборную Норвегии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2019 года.
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Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

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