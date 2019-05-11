Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия вчера в 14:43
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Обновлено 09 мая в 13:43
Здоровье
Соль, жир и неправильный белок. Чем вредны магазинные котлеты?
Полноценность белка, из которого изготовлены эти котлеты, — тоже под большим вопросом.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рождения
Обновлено в 05:38
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане
Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Политика
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Экономика
Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO
После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
«Танцы с оркестром» пройдут в Петербурге
Основной идеей мероприятия станет возможность станцевать под классическую музыку. В Петербурге пройдет мероприятие «Танцы с оркестром».
Обновлено в 00:29
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Хоккей
Гол Кучерова вошел в топ-3 по итогам первого дня ЧМ-2019
Гол нападающего сборной России Никиты Кучерова вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Энергетики научат россиян экономить на электричестве
Энергетики разработали проект, который научит россиян экономить на электричестве. Пилотный запуск нововведения запланирован на начало июля.
Обновлено в 05:37
Экономика
Заработать на отпуске. Прибыль сервиса TripAdvisor увеличилась в 5 раз
Рекомендательный сервис для путешественников TripAdvisor нарастил квартальную прибыль в пять раз.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в республике.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Авто
В семье не без спорткара: видео тест-драйв LADA Vesta Sport
Несмотря на финансовые сложности, тольяттинцы таки пустили LADA Vesta Sport в серию.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе
В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено вчера в 16:03