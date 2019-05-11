Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия вчера в 14:43

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Президента Украины допросили по делу о стрельбе во время Евромайдана

Эхо Москвы03:00

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане

РБКвчера в 18:40

Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане

Газета.Ruвчера в 17:18

Порошенко подтвердил, что его допросили по делу «майдана»

ТАССвчера в 16:21

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Известиявчера в 14:43

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

РИА Новостивчера в 14:04

Порошенко подтвердил дачу показаний в Генпрокуратуре Украины

Говорит Москвавчера в 17:12
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Обновлено 09 мая в 13:43
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Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
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Политика

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Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

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Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

Обновлено в 04:24
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
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Кино

Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

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Музыка

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Основной идеей мероприятия станет возможность станцевать под классическую музыку. В Петербурге пройдет мероприятие «Танцы с оркестром».
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Футбол

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Экономика

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Медведь ограбил охотников на Камчатке

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Хоккей

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Гол нападающего сборной России Никиты Кучерова вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 04:47
Здоровье

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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

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Энергетики разработали проект, который научит россиян экономить на электричестве. Пилотный запуск нововведения запланирован на начало июля.
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Экономика

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Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Общество

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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в республике.
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Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
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Происшествия

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Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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Хоккей

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В плей-офф Бобровский в среднем пропускал 2,41, отражая 92,5% бросков в десяти играх. Летом вратарь станет неограниченно свободным агентом.
Обновлено вчера в 16:03
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