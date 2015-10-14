Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество
В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов
Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Футбол
Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих".
Обновлено в 19:17
Экономика
Российская курица по дешевизне догнала и перегнала американскую - эксперты
Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
Обновлено в 20:15
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Интернет
В Telegram появилась возможность архивировать чаты
В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Обновлено в 20:19
Космос
Всевидящие очи космоса: фотошпионаж
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Названы дата и место прощания с Доренко
Обновлено в 09:27
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36