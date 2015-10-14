Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Кино Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.

Происшествия Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.

Футбол Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом» Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Общество В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Футбол Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси» Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих".

Экономика Российская курица по дешевизне догнала и перегнала американскую - эксперты Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Энергетика Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.

Общество Высокоскоростной катер разрабатывают в России Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Интернет В Telegram появилась возможность архивировать чаты В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.

Шоу-бизнес Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.