Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия 14:43

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Порошенко рассказал о допросе по делу о Евромайдане

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Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане

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Известия14:43

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ТАСС16:21

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Газета.Ru17:18

Порошенко рассказал о допросе по делу о Евромайдане

РИА Новости17:24

Порошенко подтвердил дачу показаний в Генпрокуратуре Украины

Говорит Москва17:12
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Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
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Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
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США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

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Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
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Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

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Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
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На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Общество

В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов

Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Футбол

Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих".
Обновлено в 19:17
Экономика

Российская курица по дешевизне догнала и перегнала американскую - эксперты

Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
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Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
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Энергетика

Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии

Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
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Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено в 01:24
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
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В Telegram появилась возможность архивировать чаты

В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
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JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор

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«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

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Космос

Всевидящие очи космоса: фотошпионаж

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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Обновлено в 12:40
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Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак - Максима Виторгана - о праздновании Дня Победы в России.
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
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Происшествия

Названы дата и место прощания с Доренко

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Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36
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