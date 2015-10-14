Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майданеИзвестия вчера в 14:43
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.
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Шоу-бизнес
В косухе и кепке: Диана Гурцкая неожиданно сменила имидж
Обновлено в 01:42
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Баскетбол
«Голден Стэйт» без Дюрэнта выиграл серию у «Хьюстона» в плей-офф НБА
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" в серии второго раунда плей-офф НБА и вышел в финал Западной конференции.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Наука
Калории-убийцы: как голод может продлить жизнь
Поиски «эликсира молодости» продолжаются тысячи лет, но существенно удлинить человеческую жизнь не удалось пока ни магам, ни алхимикам.
Обновлено в 01:16
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Общество
Дорожное видео недели: спасатели из ГИБДД, президентский кортеж генпрокурора и отстрел пешеходов
Обновлено в 02:40
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено вчера в 00:08
Космос
Blue Origin представила лунный посадочный модуль
Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено вчера в 09:49