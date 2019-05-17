Политика

Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы ПономаревуИзвестия 13:19

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву. Об этом сам экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

Эхо Москвы16:59

"Наконец-то это случилось!" Пономарев стал украинцем

Вести.Ru10:13

Бывший депутат Госдумы Пономарев заявил о получении гражданства Украины

Коммерсантъ11:37

Экс-депутат Пономарев заявил о получении от Порошенко гражданства Украины

РБК11:54

Российский оппозиционер Илья Пономарев получил украинское гражданство

Московский Комсомолец10:12

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Интерфакс10:02

Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

ТАСС09:56
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Илья Пономарев
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, член фракции «Справедливая Россия», член Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России.
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