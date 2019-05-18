Политика

Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому беречь доверие Евросоюза и санкционно давить на Россию

Эхо Москвы07:30

Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

РБК09:18

Порошенко дал шесть советов Зеленскому

Газета.Ru10:07

Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию

RT на русском12:22

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

РИА Новости07:17

Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы

Вести.Ru07:14

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

ТАСС07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено в 08:39
Здоровье

Со скальпелем и автоматом. Боевое крещение военный врач получил в Чечне

20 лет назад подполковник Филиппов спасал людей в Чечне в условиях, когда не было электричества, воду брали из арыка, а в углу операционной стоял автомат.
Обновлено в 17:05
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу.
Обновлено в 15:40
Политика

Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Общество

Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Политика

Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Корпус Морской пехоты США поменяет пистолет впервые за 30 лет

Корпус морской пехоты Соединенных Штатов получит новый служебный пистолет впервые за 30 лет.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Культура

В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину

Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:25
Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн

Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Баку при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека

Обновлено в 15:33
Спорт

Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 09:51
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено в 16:41
Музыка

Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»

Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Музыка

Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей

Обновлено в 20:42
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное