Политика

Порошенко дал советы ЗеленскомуФедералПресс 08:15

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию. Помимо этого, он порекомендовал укреплять проукраинскую международную коалицию.
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Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию

RT на русском12:22

Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы

Вести.Ru07:14

Порошенко дал шесть советов Зеленскому

Газета.Ru10:07

Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому беречь доверие Евросоюза и санкционно давить на Россию

Эхо Москвы07:30

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

РИА Новости07:17

Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

РБК09:18

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

ТАСС07:09
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Происшествия

В Баку при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека

Обновлено в 15:33
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Теннис

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем

Обновлено в 16:51
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Здоровье

Предупреждение финским секс-туристам: в России свирепствует эпидемия ВИЧ (Iltalehti, Финляндия) (Iltalehti.fi)

Проблема и для Финляндии 14 мая в России началась акция "СТОП ВИЧ / СПИД", которая продлится до 19 мая.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Спорт

Глейхенгауз назвал Загитову своей музой

Обновлено в 11:06
Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено в 17:18
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Музыка

Палестинцы проведут альтернативное Евровидение

Восемнадцатого мая не смотрите Евровидение, смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов, — призывают организаторы альтернативного представления.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Два человека погибли в США в результате крушения вертолета

Обновлено в 18:04
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф

Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Гаджеты

«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x

Обновлено вчера в 09:07
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