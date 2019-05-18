Политика

Порошенко дал советы ЗеленскомуФедералПресс 08:15

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию. Помимо этого, он порекомендовал укреплять проукраинскую международную коалицию.
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Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию

RT на русском12:22

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РБК09:18
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
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