Политика
Порошенко дал советы ЗеленскомуФедералПресс 08:15
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию. Помимо этого, он порекомендовал укреплять проукраинскую международную коалицию.
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Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей.
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