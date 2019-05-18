Политика

Порошенко дал советы ЗеленскомуФедералПресс 08:15

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию. Помимо этого, он порекомендовал укреплять проукраинскую международную коалицию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому беречь доверие Евросоюза и санкционно давить на Россию

Эхо Москвы07:30

Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

РБК09:18

Порошенко дал шесть советов Зеленскому

Газета.Ru10:07

Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию

RT на русском12:22

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

РИА Новости07:17

Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы

Вести.Ru07:14

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

ТАСС07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Игры

СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treyarch с сюжетной кампанией

Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги.
Обновлено в 14:42
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Музыка

Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»

Обновлено в 15:53
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
Спорт

В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы

Обновлено в 10:48
Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Обновлено в 09:02
Спорт

Фигуристка Трусова названа лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Обновлено в 15:55
Общество

Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли

Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Космос

Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС

Обновлено вчера в 15:29
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Обновлено в 02:37
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка

Дочь Алсу лишили победы на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 20:59
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра

В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 07:13
Политика

Адвокат Трампа потребовал арестовать Коломойского

Представляющий интересы президента США Дональда Трампа адвокат Руди Джулини заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский — это самое главное испытание для нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:51
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов

Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курской области

Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Баскетбол

Ян Веселы признан MVP сезона в Евролиге

Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное