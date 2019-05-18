Политика
Порошенко дал советы ЗеленскомуФедералПресс 08:15
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию. Помимо этого, он порекомендовал укреплять проукраинскую международную коалицию.
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Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
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Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
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Общество
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Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
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Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
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Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
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Обновлено в 16:02
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Обновлено 16 мая в 20:59
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Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
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Общество
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Представляющий интересы президента США Дональда Трампа адвокат Руди Джулини заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский — это самое главное испытание для нового президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
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Центровой «Фенербахче» Ян Веселы признан болельщиками и журналистами самым ценным игроком сезона (MVP) Евролиги в сезоне-2018/19.
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