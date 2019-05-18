Политика
Порошенко дал последние наставления ЗеленскомуNews.ru 07:24
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
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Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Со скальпелем и автоматом. Боевое крещение военный врач получил в Чечне
20 лет назад подполковник Филиппов спасал людей в Чечне в условиях, когда не было электричества, воду брали из арыка, а в углу операционной стоял автомат.
Обновлено в 17:05
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка
Мадонна представит новый трек в финале «Евровидения»
Мадонна представит свою новую композицию в финале конкурса песни "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
В Югре три человека утонули из-за перевернувшейся лодки
Обновлено в 12:27
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Космос
NASA опубликовало фото места крушения космического корабля на Луне
Израильский космический аппарат «Берешит» (Beresheet) потерпел крушение 11 апреля возле Моря Спокойствия в результате жёсткой посадки.
Обновлено вчера в 20:29
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено в 17:09
Общество
The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)
В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Футбол
Бывший ассистент Манчини станет главным тренером «Лиона»
Бразильский специалист Силвиньо станет новым главным тренером "Лиона".
Обновлено в 02:43
Музыка
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08