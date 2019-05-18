Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Хоккей Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.

Технологии Боевая мотоциклетная аркада Steel Rats вышла на Xbox One и в магазине Discord 2,5D-платформер Steel Rats, насыщенный действием, головокружительными мотоциклетными заездами и боями с применением раскалённых пил вместо обычных шин, вышел в магазине Microsoft Store для консоли Xbox One.

Армия и оружие Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.

Политика Американцы отказались от постоянного посла на Украине Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.

Футбол Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Армия и оружие Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.

Спорт Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста 18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.

Спорт Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.

Происшествия Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».

Шоу-бизнес Олег Газманов и его жена дали откровенные признания Несколько дней назад певец был как никогда откровенен с публикой и открыл много новых фактов из своей жизни.

Общество Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает дом через Instagram Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.

Спорт Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Алтайский легкоатлет успешно стартовал в новом сезоне. В Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.

Религия Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.