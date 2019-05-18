Политика
Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Технологии
Боевая мотоциклетная аркада Steel Rats вышла на Xbox One и в магазине Discord
2,5D-платформер Steel Rats, насыщенный действием, головокружительными мотоциклетными заездами и боями с применением раскалённых пил вместо обычных шин, вышел в магазине Microsoft Store для консоли Xbox One.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Политика
Американцы отказались от постоянного посла на Украине
Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Футбол
Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги
В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск
Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Футбол
Путевка в ФНЛ от зоны «Восток», вероятно, останется неразыгранной
В случае, если клуб из Южно-Сахалинска удержит первое место, путевка от зоны «Восток» остается неразыгранной.
Обновлено в 09:48
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:58
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Олег Газманов и его жена дали откровенные признания
Несколько дней назад певец был как никогда откровенен с публикой и открыл много новых фактов из своей жизни.
Обновлено в 08:30
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Футбол
ЦСКА — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
Обновлено в 09:45
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Apple провела официальное открытие штаб-квартиры
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Спорт
Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
Алтайский легкоатлет успешно стартовал в новом сезоне. В Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.
Обновлено в 08:53
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16