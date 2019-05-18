Политика
Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Общество
Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге
Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол
ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Наука
Ученые признали работу причиной быстрого старения
Обновлено 16 мая в 07:15
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия
«Ленту» в Рыбацком эвакуировали из-за пожара на автостоянке
Днём в субботу, 18 мая, были эвакуированы сотрудники и посетители гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской обороны.
Обновлено в 07:32
Политика
Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского
Обновлено вчера в 16:27