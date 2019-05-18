Политика

Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

РБК08:56

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

ТАСС07:09

Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому беречь доверие Евросоюза и санкционно давить на Россию

Эхо Москвы07:30

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

РИА Новости07:17

Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы

Вести.Ru07:14

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Газета.Ru07:11

Порошенко призвал новые власти Украины усиливать давление на Россию

RT на русском08:21
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Кино

Финал «Игры престолов» останется открытым

Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»

Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Автоспорт

Хельмут Марко: «„Мерседес“ никогда не был так хорош, как сейчас»

Обновлено в 08:45
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия

«Ленту» в Рыбацком эвакуировали из-за пожара на автостоянке

Днём в субботу, 18 мая, были эвакуированы сотрудники и посетители гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской обороны.
Обновлено в 07:32
Политика

Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского

Обновлено вчера в 16:27
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