Политика

Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

РБК09:18

Порошенко дал шесть советов Зеленскому

Газета.Ru10:07

Порошенко дал Зеленскому главное задание и советы

Вести.Ru07:14

Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому беречь доверие Евросоюза и санкционно давить на Россию

Эхо Москвы07:30

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

РИА Новости07:17

Порошенко призвал новые власти Украины усиливать давление на Россию

RT на русском08:21

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

ТАСС07:09
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100

Обновлено вчера в 10:08
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Спорт

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ

Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились разместить американские войска

Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено в 11:57
Общество

Бизнес-гуру Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшие последовательницы и помощницы обвинили американского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

В Италии призвали отменить антироссийские санкции

Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Обновлено в 10:34
Спорт

Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой

Обновлено в 11:25
Здоровье

Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно

В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Политика

В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»

Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Общество

В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина

Обновлено в 04:28
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали

Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Политика

Мураев: Члены штаба Зеленского мечтают продолжить дело Порошенко

Депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев 18 мая на своей странице в соцсети Facebook рассказал, проблема избранного президента в том, что его предвыборные обещания противоречат заявлениям членов его команды Уже сейчас зелеботы гораздо активнее и злее, чем порохоботы.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США

Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 10:00
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Футбол

Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛ

Омский «Иртыш» практически упустил шанс подняться на более высокую ступень в футбольной иерархии.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Здоровье

В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Обновлено в 11:22
Наука

С 20 мая изменится определение эталона килограмма

С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына

Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье

Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае

По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
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