Политика
Порошенко дал несколько советов ЗеленскомуРИА Новости 07:17
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено в 11:57
Общество
Бизнес-гуру Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Бывшие последовательницы и помощницы обвинили американского писателя, предпринимателя и бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В Италии призвали отменить антироссийские санкции
Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Обновлено в 10:34
Спорт
Хореограф рассказал о новом показательном номере Загитовой
Обновлено в 11:25
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ
В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Политика
В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»
Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали
Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20
Политика
Мураев: Члены штаба Зеленского мечтают продолжить дело Порошенко
Депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев 18 мая на своей странице в соцсети Facebook рассказал, проблема избранного президента в том, что его предвыборные обещания противоречат заявлениям членов его команды Уже сейчас зелеботы гораздо активнее и злее, чем порохоботы.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США
Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 10:00
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Футбол
Проигрыш лидеру практически лишил омский «Иртыш» шансов на выход в ПФЛ
Омский «Иртыш» практически упустил шанс подняться на более высокую ступень в футбольной иерархии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
Обновлено в 11:55
Здоровье
В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру
Обновлено в 11:22
Наука
С 20 мая изменится определение эталона килограмма
С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала первое фото сына
Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграме первое фото сына, родившегося 10 мая, и рассекретила его имя: малыша назвали Псалм Уэст.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае
По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00