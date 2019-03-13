Армия и оружие
Порошенко анонсировал испытания новых ракетных комплексовLife.ru 12:16
Новейшие ракетные системы скоро появятся на вооружении украинской армии, а перед этим будут испытаны в Черниговской области. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко в ходе своей поездки в этот регион.
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Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашей возможного ответа на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на черниговской земле.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 10:56
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