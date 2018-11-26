Политика

Порошенко: введение военного положения не скажется на Донбассе
РЕН ТВ
вчера в 22:46

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможное введение военного положения не окажет влияния на происходящее в Донбассе. Об этом он сказал, выступая на заседании Совбеза Украины.
РЕН ТВвчера в 22:46

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