Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru 13:24

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко покинула дебаты на украинского телеканале из-за отсутствия украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", - заявила Тимошенко.

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