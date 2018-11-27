Армия и оружие
Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с Украиной
Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с УкраинойИА Новороссия14:39
Президент Украины Порошенко в интервью украинским телеканалам объяснил необходимость введения военного положения подготовкой России к полномасштабной войне с Украиной. В качестве доказательств Порошенко привел некие снимки российской военной техники у границ Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".
ИА Новороссия14:39
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Армия и оружие
Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией
Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы
ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области
Зенитчики соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение высокоманевренных ракет-мишеней на межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области, задействовав зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Парубий: только силы НАТО могут гарантировать безопасность Украины
Увеличить присутствие военных сил НАТО в районе Черного и Азовского морей призвал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время встречи с Генеральным секретарем НАТО, о чем сообщил 27 ноября в своем Twitter.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Российские саперы разминировал более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировал от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие
В Воронеже первый летный образец ИЛ-112В передали на испытания
27 ноября на Воронежском авиазаводе состоялась церемония передачи нового самолета ИЛ-112В на испытания.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие
С начала урегулирования РФ провела 2003 гуманитарные акции в Сирии
Общий вес гуманитарного груза составил 3139,15 тонн Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с начала процесса урегулирования провели 2003 гуманитарные акции.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией
Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом
Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд
«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
The National Interest назвало оружие России в конфликте с Украиной
В случае обострения конфликта в Керченском проливе Россия может применить пять типов вооружений, сообщает издание The National Interest.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов
Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Корабли ТОФ прибыли с визитом в Сингапур
Несколько военных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли на военно-морскую базу Сингапура Чанги.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины
В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 17:19