Армия и оружие

Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с Украиной
ИА Новороссия
14:39

Президент Украины Порошенко в интервью украинским телеканалам объяснил необходимость введения военного положения подготовкой России к полномасштабной войне с Украиной. В качестве доказательств Порошенко привел некие снимки российской военной техники у границ Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".
ИА Новороссия14:39

Подробнее о событии

В три раза больше танков: президент Украины готовится к полномасштабной войне с Россией

ВашГород.ру19:14

Порошенко: количество русских танков у нашей границы выросло в три раза

Красная весна13:18

Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с Украиной

ИА Новороссия14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией

Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

ФСБ России опубликовала список оружия, обнаруженного на задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских судах.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Зенитчики соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение высокоманевренных ракет-мишеней на межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области, задействовав зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

Парубий: только силы НАТО могут гарантировать безопасность Украины

Увеличить присутствие военных сил НАТО в районе Черного и Азовского морей призвал председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время встречи с Генеральным секретарем НАТО, о чем сообщил 27 ноября в своем Twitter.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие

Российские саперы разминировал более 32 гектаров джунглей в Лаосе

Российские саперы разминировал от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие

В Воронеже первый летный образец ИЛ-112В передали на испытания

27 ноября на Воронежском авиазаводе состоялась церемония передачи нового самолета ИЛ-112В на испытания.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие

С начала урегулирования РФ провела 2003 гуманитарные акции в Сирии

Общий вес гуманитарного груза составил 3139,15 тонн Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с начала процесса урегулирования провели 2003 гуманитарные акции.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие

США возводят наблюдательные пункты в Сирии близ границы с Турцией

Вооруженные силы США оборудуют наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии близ сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом

Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд

«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

The National Interest назвало оружие России в конфликте с Украиной

В случае обострения конфликта в Керченском проливе Россия может применить пять типов вооружений, сообщает издание The National Interest.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие

Ливан примет в дар от России несколько миллионов патронов

Ливан примет от России бесплатно патроны для автоматов Калашникова, заявил и. о. премьер-министра Ливана Саад Харири, 27 ноября передает пресс-служба правительства Ливана.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Корабли ТОФ прибыли с визитом в Сингапур

Несколько военных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли на военно-морскую базу Сингапура Чанги.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Стратегический советник от США начал работу в Минобороны Украины

В Минобороны и Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, директор Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Обновлено в 17:19
ещё по теме
Азовское море
Море в России
Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное