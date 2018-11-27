Президент Украины Порошенко в интервью украинским телеканалам объяснил необходимость введения военного положения подготовкой России к полномасштабной войне с Украиной. В качестве доказательств Порошенко привел некие снимки российской военной техники у границ Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко: Россия в три раза увеличила число танков на границе и готовит полномасштабную войну с Украиной

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.

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