Политика

Порошенко: Путин отказывается со мной разговаривать
Грани.ру
вчера в 05:11

Владимир Путин отказывается от переговоров с украинской стороной по керченскому кризису, заявил Петр Порошенко в интервью телеканалу France24. По словам украинского президента, он пытался связаться с Кремлем вечером 25 ноября, сразу же после атаки России на украинские суда в Керченском проливе.
Грани.рувчера в 05:11

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Порошенко: Путин отказывается со мной разговаривать

Грани.рувчера в 05:11
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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