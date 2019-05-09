Политика

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободнойSM News вчера в 16:18

Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от «кремлевского победобесия»

Газета.Ru04:58

Порошенко обвинил Россию в «приватизации» Победы

Вести.Ru02:55

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

SM Newsвчера в 16:18

Порошенко заявил, что Украина дистанцировалась от «кремлевского победобесия»

Инфорос00:10

Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»

Lenta.ruвчера в 19:10

Порошенко заявил об уходе Украины от «кремлевского победобесия»

РБКвчера в 17:49

Порошенко сделал скандальное заявление о России

Deita.ru04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Игры

В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Технологии

В Германии открылся автобан для электрогрузовиков

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Спорт

Буянова рассказала, почему Сотникова тренируется в ЦСКА

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поддерживает форму на катке московского ЦСКА, так как это ее дом, сообщила РИА Новости тренер спортсменки Елена Буянова.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Таисия Повалий представила фото в чувственном образе

Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Обновлено в 03:17
Экономика

Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды

РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено вчера в 11:44
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»

В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Общество

Парад к 74‐й годовщине Победы прошел на Красной площади. Видео

В Москве проходит парад, посвященный 74-й годовщине со дня капитуляции фашистской Германии.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Здоровье

Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное