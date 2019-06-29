Политика
Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и ТрампаRT на русском 20:27
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок». Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии -первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти.
— Петр Порошенко, украинский политикРоссийская газета 17:49
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