Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии -первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка - это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти.

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок». Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа

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