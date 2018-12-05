с чего всё началось

Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни.

332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию. 100 лет назад власть Украинской народной республики впервые поставила на порядок дня вопрос об автокефалии.

Порошенко: «332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию»

Политика Политика В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила во время брифинга, что все обвинения Вашингтона в невыполнении ДРСМД в адрес Москвы беспочвенны.

Политика Политика В посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии В Посольстве России в Словакии прокомментировали высылку российского дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА "Новости".

Политика Политика Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

Политика Политика Каждый волонтер достоин звания Добровольца России, заявил Путин Президент России Владимир Путин заявил, что звания Добровольца России достоин каждый волонтер страны, поздравил волонтеров с их праздником, а также сделал с ними селфи на сцене.

Армия и оружие Армия и оружие МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».

Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС: Россия повышает возможности ядерных сил из-за ПРО США Россия повышает возможности своих ядерных сил из-за наращивания Соединёнными Штатами ПРО.

Политика Политика Путин обсудит с Мадуро возможную помощь РФ Венесуэле Россия обсудит с Венесуэлой возможную помощь этой стране, но конкретные суммы называть преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов Песков не назвал конкретных сроков присвоения имен аэропортам.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет» Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.

Политика Политика Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича Оболонский районный суд Киева завершил в среду рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и отправился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.

Политика Политика Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Политика Политика Кремль заявил «других забот хватает» на вопрос о расследовании Мюллера Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году «не является приоритетной темой» для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Политика Путин объяснил отказ от общения с Порошенко по телефону Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.