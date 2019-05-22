Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городахDeita.ru вчера в 11:02
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
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