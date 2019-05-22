Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городахDeita.ru 11:02
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
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«Чиновникам нужны наши деньги». ДАР о пороге превышения скорости в 10 км/час
Национальная служба новостей11:30
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Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
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