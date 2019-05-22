Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городахDeita.ru 11:02

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
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«Чиновникам нужны наши деньги». ДАР о пороге превышения скорости в 10 км/час

Национальная служба новостей11:30

Лысаков: «У нас на федеральных трассах есть ничем не мотивированное ограничение скоростного режима»

BFM.ru14:15

Госдума считает возможным штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Ведомости09:32

В Госдуме допустили возможность штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

БИЗНЕС Online09:56

В Госдуме допустили снижение порога превышения скорости в городе до 10 км/час

Авторадио09:35

В Госдуме допустили снижение порога превышения скорости до 10 километров в час в черте города

ТК Звезда10:11

В Госдуме допустили снижение порога превышения скорости в городе до 10 км/час

Интерфакс08:58
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
Здоровье

В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака

Клинические исследования при участии пациентов с раком желудка будут проводится в Москве, Омске, Ростове и Петербурге.
Обновлено в 13:07
Экономика

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Аппарат онкодиспансера убил пациентку в Воронеже

22 мая во время одной из процедур в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере погибла пациентка.
Обновлено в 14:17
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Космос

«Хаябуса-2» не смогла сбросить целеуказатель в рукотворный кратер

Межпланетная станция «Хаябуса-2» не смогла сбросить маркер-целеуказатель вблизи рукотворного ударного кратера на астероиде Рюгу из-за сбоя, возникшего по неизвестным пока что причинам в ходе снижения зонда.
Обновлено в 11:47
Политика

Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне

Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие.
Обновлено в 13:15
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется фотошопом

Анфиса Чехова призналась, что иногда пользуется для обработки своих фотографий фотошопом.
Обновлено в 07:03
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Спорт

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Супруга Децла отказалась от общения с его матерью

Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Инопланетяне, не таясь, продемонстрировали свои технологии, имеющиеся кадры специалисты считают пугающим предупреждением

Эксперты считают, что пришельцы готовятся к уничтожению нашей планеты, а идеально-круглый НЛО является своеобразным оружием, которое при проникновении в недра земли, нанесет урон планете.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

Samsung работает над смартфоном с оптическим пятикратным зумом

Фирма Samsung для будущих своих смартфонов решила подготовить пятикратный оптический модуль.
Обновлено в 11:51
Здоровье

В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%

Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено вчера в 10:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования

Организаторы "Евровидения" пересчитали итоги финального голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 15:26
Культура

Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Хелен Миррен продемонстрировала идеальный вариант брючного костюма

На торжественное мероприятие британская актриса с русскими корнями пришла в с виду скромном брючном костюме от Karl Lagerfeld.
Обновлено в 14:36
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Общество

Птица несчастья. Почему липчане против расширения птицефабрики

Обновлено в 09:56
Здоровье

Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%

Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Здоровье

Жители Копейска решили отстоять поликлинику

После закрытия медучреждений жителям поселков придется возить детей на прием в поселок Горняк, теряя слишком много времени на дорогу, поэтому они и требуют сохранить им доступ к посещению педиатров по месту жительства.
Обновлено в 06:03
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
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