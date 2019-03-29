Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификациюГазета.Ru 06:01
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт". По информации HT Spor, наказание 33-летнего игрока пересмотрели. Он должен будет пропустить 20 встреч.
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Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка
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Роналду восстанавливается от травмы с помощью текартерапии
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Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
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Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
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