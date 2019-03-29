Футбол

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификациюГазета.Ru 06:01

Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт". По информации HT Spor, наказание 33-летнего игрока пересмотрели. Он должен будет пропустить 20 встреч.
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Пожизненная дисквалификация футболиста, резавшего соперников лезвием, отменена

Матч ТВ07:17

В Турции футболисту, порезавшему лезвием соперников, отменили пожизненную дисквалификацию

Sport24.ru06:27

Порезавшему соперников турецкому игроку отменили пожизненную дисквалификацию

Чемпионат05:08

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию

Газета.Ru06:01

Турецкому футболисту, устроившему резню на поле, сократили дисквалификацию до 20 матчей

Спорт-Экспресс04:05

Дисквалификацию турецкого футболиста, который резал соперников лезвием во время матча, сократили с пожизненной до 20 матчей

Sports.ru03:24

Пожизненная дисквалификация игрока, ранившего соперников лезвием, отменена

РИА Новостивчера в 15:14
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия

В Хабаровске убили в квартире семью с новорожденным ребенком

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Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
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Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
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В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений

В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
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СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области

«По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.
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Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
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Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
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Культура

Выставка, посвященная Гоголю, откроется в Серпухове

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Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

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Школы Сургута начнут ежедневно публиковать снимки с едой из столовых

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Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Общество

Медведев отметил роль соцсетей в ситуации с заводом на Байкале

Дмитрий Медведев рассказал, что ему пришлось быстро включиться в ситуацию со строительством завода на Байкале из-за большого количества электронных посланий.
Обновлено в 08:38
Политика

120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия

Обновлено в 06:03
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол

Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка

Стадион московского "Локомотива" по мере подготовки России к чемпионату мира 2018 года превратился из лучшей арены страны в середняка, но предпосылок для перестройки объекта нет, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:05
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
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Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

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Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Авто

Ателье Hennessey превратило Ford F-150 Raptor в VelociRaptor

Пару дней назад тюнинговое ателье из Техаса поделилось на своей странице на Facebook несколькими фотографиями автомобиля Ford F-150 VelociRaptor, который они создали специально для Дуэйна Джонсона, известного как «Скала».
Обновлено в 04:49
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
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Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

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Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
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Роналду восстанавливается от травмы с помощью текартерапии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пытается ускорить процесс восстановления от травмы.
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Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя

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МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ

«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Адапазары, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан в 1965 году, путём слияния клубов «Йилдыриспор», «Идманюрду», «Гюнешспор» и «Ада Генчлик». Домашние матчи проводит на стадионе «Сакарья Ататюрк», вмещающем 13 216 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 11 сезонов, дебютным из них был сезон 1981/82, а последним сезон 2006/07. Лучшим достижением «Сакарьяспор» в турецкой Суперлиге является 5-е место в сезоне 1981/82. Главным достижением клуба является победа в Кубке Турции в 1988 году, этот успех позволил клубу единственный раз в своей истории принять участие в розыгрыше одного из еврокубков.
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