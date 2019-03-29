Футбол

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификациюГазета.Ru 06:01

Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт". По информации HT Spor, наказание 33-летнего игрока пересмотрели. Он должен будет пропустить 20 встреч.
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Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию

Газета.Ru06:01

В Турции футболисту, порезавшему лезвием соперников, отменили пожизненную дисквалификацию

Sport24.ru06:27

Порезавшему соперников турецкому игроку отменили пожизненную дисквалификацию

Чемпионат05:08

Пожизненная дисквалификация футболиста, резавшего соперников лезвием, отменена

Матч ТВ07:17

Турецкому футболисту, устроившему резню на поле, сократили дисквалификацию до 20 матчей

Спорт-Экспресс04:05

Дисквалификацию турецкого футболиста, который резал соперников лезвием во время матча, сократили с пожизненной до 20 матчей

Sports.ru03:24

Пожизненная дисквалификация игрока, ранившего соперников лезвием, отменена

РИА Новостивчера в 15:14
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