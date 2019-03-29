Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификациюГазета.Ru 06:01
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт". По информации HT Spor, наказание 33-летнего игрока пересмотрели. Он должен будет пропустить 20 встреч.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Медведев назвал работу премьера самой сложной
В пятницу Председатель Правительства РФ в прямом эфире ответил на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время прямого эфира ВКонтакте заявил, что должность главы правительства является сложной работой.
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СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings
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Обновлено в 08:58
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
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Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
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В России создана нейросеть, заполняющая резюме соискателя по его фото
Нейросеть для найма Сервис по поиску работы Superjob создал нейросеть, которая способна автоматически заполнять резюме соискателя, анализируя только его фото.
Обновлено в 08:06
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Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
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Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
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Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Политика
Порошенко призвал украинцев голосовать против Путина
Президент Украины и кандидат на новый срок Пётр Порошенко призвал сограждан голосованием за будущее страны дать отпор «путинскому режиму».
Обновлено в 09:54
Авто
Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России
Обновлено в 04:02
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна
В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
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В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено в 09:42
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Около двух лет назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение на 49 лет передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование.
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Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
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Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
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Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
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Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2018 г выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составила 211,812 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
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Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон
Обновлено в 07:15