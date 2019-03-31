Политика

Пореченков ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости 13:15

Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Пореченков и его коллега Иван Охлобыстин записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.
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с чего всё началось

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Говорит Москва11:04

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Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Газета.Ru13:31

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Говорит Москва11:04

Пореченков ответил на слова Зеленского о ролике российских актёров

RT на русском12:37

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Lenta.ru11:57

Пореченков предрек Зеленскому унылое президентство

Телеканал 360°11:36

Пореченков назвал неоценившего шутку Зеленского унылым

ТВ Центр11:35

Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

РИА Новости13:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

Обновлено в 13:03
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
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Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
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Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

Обновлено в 06:58
Политика

Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле

Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
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Политика

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*

Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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Футбол

Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

Обновлено в 10:16
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Политика

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:24
Политика

Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика

Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

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Автоспорт

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Авто

В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster

Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Недвижимость

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла

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Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума

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Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
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Intel увольняет сотни технических администраторов

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
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Названы основные причины развития рака груди

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Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»

Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
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«Аякс» в меньшинстве обыграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Амстердамский "Аякс" переиграл ПСВ матче 27-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
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Космос

В России создали спутник-уничтожитель космического мусора

Российские космические системы (РКС) разработали спутник — уничтожитель космического мусора, способный "снимать" малые космические аппараты на низких орбитах, сообщает ТАСС.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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