Политика
Пореченков ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости 13:15
Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Пореченков и его коллега Иван Охлобыстин записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.
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с чего всё началось
Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.Говорит Москва11:04
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Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую в Чечне мечеть
Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит мечеть, сгоревшую в воскресенье в чеченском Гудермесе.
Обновлено в 12:12
Политика
Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле
Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол
Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24
Политика
Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика
Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Авто
В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster
Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Недвижимость
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла
По сравнению же с мартом прошлого года аренда средней однокомнатной квартиры и вовсе подскочила на 4,6%. Так в Москве за неё в этом месяце просили 35,8 тысяч рублей, это на 10% дороже, чем в марте 2018-го.
Обновлено в 03:55
Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть
Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
Обновлено в 11:41
Технологии
Intel увольняет сотни технических администраторов
Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Игры
Новые консоли от Microsoft и Sony не выйдут в 2019 году
Обновлено в 10:40
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Баскетбол
Дабл-дабл Голдена помог «Автодору» обыграть «Зелена-Гуру»
Обновлено в 10:53
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено в 11:09
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Культура
Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»
Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
Обновлено в 08:58
Футбол
«Аякс» в меньшинстве обыграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Амстердамский "Аякс" переиграл ПСВ матче 27-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Космос
В России создали спутник-уничтожитель космического мусора
Российские космические системы (РКС) разработали спутник — уничтожитель космического мусора, способный "снимать" малые космические аппараты на низких орбитах, сообщает ТАСС.
Обновлено 28 марта в 07:10