Пореченков ответил на оскорбление ЗеленскогоРИА Новости 13:15

Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.

с чего всё началось

Российский актер Михаил Пореченков прокомментировал оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Ранее Пореченков и его коллега Иван Охлобыстин записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.

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