Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления ЗеленскогоГазета.Ru 13:31
Российский актер Михаил Пореченков отреагировал на оскорбления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Об этом сообщает "Говорит Москва". По словам актера, у Зеленского пропало чувство юмора, что типично для людей, которые ушли в политику.
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Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!
— Михаил Пореченков, российский актёрРамблер 11:55
с чего всё началось
Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.Говорит Москва11:04
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