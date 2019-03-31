Пореченков отреагировал на оскорбления ЗеленскогоГазета.Ru 13:31

Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.

с чего всё началось

Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!

Российский актер Михаил Пореченков отреагировал на оскорбления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес. Об этом сообщает "Говорит Москва". По словам актера, у Зеленского пропало чувство юмора, что типично для людей, которые ушли в политику.

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