Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны ЗеленскогоRT на русском 12:37
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
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Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!
— Михаил Пореченков, российский актёрРамблер 11:55
с чего всё началось
Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.Говорит Москва11:04
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Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В Тунисе задержан боевик ИГ, проникший на саммит ЛАГ
Согласно имеющейся информации, экстремист нелегально попал на территорию Туниса из Ливии Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), проникший на саммит Лиги арабских государств, был задержан в воскресенье подразделениями сил безопасности Туниса, передает ТАСС.
Обновлено в 17:51
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Общество
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Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
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Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Общество
Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства
Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
Обновлено в 18:05
Автоспорт
В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя
В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.
Обновлено в 16:51
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве
В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
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Эрдоган объявил о победе его партии на муниципальных выборах в стране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах, заявив, что первые его поездки, в случае победы, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:31
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Политика
Бойко оценил первые результаты выборов на Украине
Обновлено в 14:00
Общество
Любовный гороскоп на апрель: Близнецов ждет судьбоносная встреча, Львы – в пучине страстей
Что советуют в делах сердечных звёзды, расскажет любовный гороскоп на апрель 2019, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38