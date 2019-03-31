Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление ЗеленскогоАргументы и Факты 13:57

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина идиотами Российский актер Михаил Пореченков ответил на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
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Михаил Пореченков
Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!
— Михаил Пореченков, российский актёрРамблер 11:55
с чего всё началось

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Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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