Пореченков отреагировал на оскорбление ЗеленскогоАргументы и Факты 13:57

Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.

с чего всё началось

Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!

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