Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление ЗеленскогоАргументы и Факты 13:57
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина идиотами Российский актер Михаил Пореченков ответил на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
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Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!
— Михаил Пореченков, российский актёрРамблер 11:55
с чего всё началось
Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.Говорит Москва11:04
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