Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление ЗеленскогоАргументы и Факты 13:57

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина идиотами Российский актер Михаил Пореченков ответил на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
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Михаил Пореченков
Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!
— Михаил Пореченков, российский актёрРамблер 11:55
с чего всё началось

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Кандидат в президенты Украины не исключил, что актёры могли записать ролики за деньги. Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
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