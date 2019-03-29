Политика
Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости 06:06
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.
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Политика
Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина
Обновлено в 10:28
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп захотел увидеть Бориса Джонсона премьером Британии
Глава американского государства Дональд Трамп поддержал возможную кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Политика
Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей
Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Авто
Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe
Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
Ранее ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2019 год до $35 млрд, на 2020 год - до $17 млрд, на 2021 год - до $13 млрд.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Китай и США вновь добились прогресса по тексту торгового соглашения
Китай и США добились нового прогресса по тексту торгового соглашения в ходе очередного раунда переговоров в Пекине, сообщило агентство Синьхуа.
Обновлено в 11:23
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 01:20
Общество
Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу
Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Защита обжаловала арест Михаила Абызова
Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую малолетних детей
Следователи задержали няню, истязавшую малолетних двойняшек на северо-западе Москвы.
Обновлено в 06:49
Политика
«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Экономика
Toyota заключит специнвестконтракт и вложит в проекты 20 млрд рублей
Японская Toyota подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания намерена вложить в развитие производства в России 20 млрд руб. в течение десяти лет.
Обновлено в 04:22
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Космос
SpaceX показал как будет выглядеть полностью стальной звездолет, возвращающийся на Землю
Рендеринг производит прекрасное впечатление звездолета, окруженного плазмой, и в шестиугольно-черепичном теплозащитном экране, который обеспечит выживание многоразового космического корабля после многократных повторных запусков.
Обновлено в 09:05
Экономика
Россияне стали экономить на еде и развлечениях
Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
«Сделка с дьяволом»: телеведущие прокомментировали брак принца Гарри
Другой эксперт назвал этот союз «сделкой с дьяволом».
Обновлено в 04:33