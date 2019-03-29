Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости 06:06

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» Зеленского

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