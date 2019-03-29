Политика

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости 06:06

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского

Газета.Ru03:09

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» Зеленского

РИА Новости06:06

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

RT на русском04:33

Пореченков объяснил появление ролика «в поддержку» Зеленского

РБК08:15

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Известия02:35

Охлобыстин и Пореченков сняли ролики в «поддержку» кандидата Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:53

Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

URA.Ruвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика

Трамп захотел увидеть Бориса Джонсона премьером Британии

Глава американского государства Дональд Трамп поддержал возможную кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Авто

Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe

Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

Ранее ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2019 год до $35 млрд, на 2020 год - до $17 млрд, на 2021 год - до $13 млрд.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Казанские учителя поддержали флешмоб в поддержку педагога из Барнаула

Обновлено в 01:26
Политика

Китай и США вновь добились прогресса по тексту торгового соглашения

Китай и США добились нового прогресса по тексту торгового соглашения в ходе очередного раунда переговоров в Пекине, сообщило агентство Синьхуа.
Обновлено в 11:23
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 01:20
Общество

Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу

Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
Общество

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Защита обжаловала арест Михаила Абызова

Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве задержали няню, избивавшую малолетних детей

Следователи задержали няню, истязавшую малолетних двойняшек на северо-западе Москвы.
Обновлено в 06:49
Политика

«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Экономика

Toyota заключит специнвестконтракт и вложит в проекты 20 млрд рублей

Японская Toyota подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания намерена вложить в развитие производства в России 20 млрд руб. в течение десяти лет.
Обновлено в 04:22
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Космос

SpaceX показал как будет выглядеть полностью стальной звездолет, возвращающийся на Землю

Рендеринг производит прекрасное впечатление звездолета, окруженного плазмой, и в шестиугольно-черепичном теплозащитном экране, который обеспечит выживание многоразового космического корабля после многократных повторных запусков.
Обновлено в 09:05
Экономика

Россияне стали экономить на еде и развлечениях

Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

«Сделка с дьяволом»: телеведущие прокомментировали брак принца Гарри

Другой эксперт назвал этот союз «сделкой с дьяволом».
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Пореченков
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное