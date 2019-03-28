Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:09
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.
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Пореченков и Охлобыстин «поддержали» Зеленского роликом в соцсетях
Московский Комсомолецвчера в 22:15
«Артист все-таки»: Российские актеры Пореченков и Охлобыстин решили поддержать Зеленского
Новостной фронтвчера в 14:34
Российские актеры Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в поддержку Зеленского
ИА Новороссиявчера в 13:54
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Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
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Toyota вписалась в специнвестконтракт
Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
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Появился полный трейлер сериала «Чернобыль»
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Политика
Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
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Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Экономика
В «Руспродсоюзе» назвали причины повышения цен на помидоры и капусту
Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков назвал причины повышения цен на помидоры и капусты и заявил, что в ближайшее время снижения цен не ожидается.
Обновлено в 00:59
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Михаила Абызова отправляют в СИЗО «Лефортово»
Экс-министра Михаила Абызова отправляют в СИЗО "Лефортово". Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает агентство «Интерфакс».
Обновлено 27 марта в 14:30
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»
Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Музыка
Джоанна Стингрей: главный герой фильма «Лето» не справился с ролью
Актер Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, не смог передать ту энергию, которой обладал сам музыкант.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17