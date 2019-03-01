Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:09

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Происшествия Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Происшествия Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти» Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Политика Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Футбол Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера» Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Общество Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю "Только за период с 22.03.2019 по 28.03.2019 в ГИР ЗПП (профильный реестр) внесены сведения о 159 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах РФ, в том числе управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту", - говорится в сообщении.

Происшествия Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".

Политика Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.

Армия и оружие Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25 Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.

Политика ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Армия и оружие Корабли НАТО в Черном море попали на видео Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.

Шоу-бизнес Тина Канделаки планирует родить третьего ребенка Известная российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что хочет стать мамой в третий раз.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Экономика Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Куртуа: «Азар спросил, почему я не упал в эпизоде с голом Черышева» Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа ещё раз вспомнил о пропущенном голе в матче с россиянами (3:1) в квалификации Евро-2020.