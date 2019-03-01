Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоРИА Новости 21:09
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.
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Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено в 14:00
Происшествия
Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка
В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено в 14:44
Технологии
«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами
В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой
В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Хоккей
ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:00
Авто
Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона
Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В отношении Виктора Ишаева возбудили уголовное дело
В деле, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, есть и другие фигуранты, но их имена не раскрываются.
Обновлено в 10:56
Теннис
Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без телевизора и горячей воды
Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
Обновлено в 23:10
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Гуайдо отказался объяснять происхождение денег на поездки за рубеж
Американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом Венесуэлы», отказался объяснять происхождение денег, которые он потратил на дорогостоящие поездки за рубеж, сообщает газета El Nacional.
Обновлено в 20:07
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Политика
Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ
Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.
Обновлено в 22:01
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14
Политика
Администрация Трампа выбрала нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента.
Обновлено в 21:15
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Технологии
В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом
Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено в 10:52
Политика
Названы фавориты в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании
Четыре политика являются наиболее вероятным кандидатами на место Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, пишет Financial Times.
Обновлено в 21:57
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43