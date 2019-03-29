Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоИзвестия 02:35
Звезды российского кино Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли несколько видеороликов в «поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Всего в Instagram Охлобыстина появились пять видео. Первое, опубликованное четыре дня назад, посмотрели более 75 тыс. раз.
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Пореченков и Охлобыстин «поддержали» Зеленского роликом в соцсетях
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Российские актеры Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в поддержку Зеленского
ИА Новороссиявчера в 13:54
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