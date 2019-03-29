Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоИзвестия 02:35

Звезды российского кино Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли несколько видеороликов в «поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Всего в Instagram Охлобыстина появились пять видео. Первое, опубликованное четыре дня назад, посмотрели более 75 тыс. раз.

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

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