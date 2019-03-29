Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» ЗеленскогоИзвестия 02:35

Звезды российского кино Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин сняли несколько видеороликов в «поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Всего в Instagram Охлобыстина появились пять видео. Первое, опубликованное четыре дня назад, посмотрели более 75 тыс. раз.
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Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского

Газета.Ru03:09

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Известия02:35

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

РИА Новостивчера в 21:09

Пореченков и Охлобыстин «поддержали» Зеленского роликом в соцсетях

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Пореченков и Охлобыстин сняли видео «в поддержку» Зеленского

URA.Ruвчера в 22:03

Охлобыстин и Пореченков «поддержали» лидера президентской гонки на Украине

Lenta.ruвчера в 22:53

Российские актеры Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в поддержку Зеленского

ИА Новороссиявчера в 13:54
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество

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Обновлено вчера в 17:17
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Обновлено вчера в 18:13
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Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
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Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Экономика

Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

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Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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