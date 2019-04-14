Единоборства

Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFCИзвестия 02:53

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Таким образом, он стал претендентом на звание чемпиона мира. Поединок прошел в Атланте (штат Джорджия), сообщает «Спорт-Экспресс».
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Хабиб Нурмагомедов
Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилSports.ru 02:15

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