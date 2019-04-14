Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFCИзвестия 02:53

Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре.

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Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC

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