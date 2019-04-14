Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом НурмагомедовымГазета.Ru 04:58
В Атланте состоялся очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 236. Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Бой состоял из пяти раундов по пять минут каждый.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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