Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом НурмагомедовымГазета.Ru 01:38

Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре.

Примечательно, что победитель получил право провести бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин сможет провести свой следующий бой в сентябре 2019 года. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка Порье и Холлоуэя.

Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым

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