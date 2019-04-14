Единоборства
Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом НурмагомедовымГазета.Ru 01:38
Примечательно, что победитель получил право провести бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин сможет провести свой следующий бой в сентябре 2019 года. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка Порье и Холлоуэя.
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Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилSports.ru 02:15
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