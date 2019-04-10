Пора «парковать автобус». На «Олд Траффорд» гостит «Барселона»Soccer.ru 06:16

Если оборона Де Хеа наколдует подобную серию с ударами, моментами, но без голов Месси – появится маленький шанс. - последний раз «Барселона» проиграла матч с Месси на поле 27 поединков тому назад – в ноябре месяце со счетом 3:4 «Бетису».

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