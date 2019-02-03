Попытки врачей спасти Децла попали на видеоLenta.ru 08:14

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Музыка Ушел из жизни российский рэпер Децл Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Авто «Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок "Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.

Экономика Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Происшествия В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.

Общество Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ В последний день поездки, во вторник, 5 февраля, на спортивном стадионе Абу-Даби Папа Римский возглавит мессу.

Технологии Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк» Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.

Авто Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.

Гаджеты Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).

Происшествия В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.

Происшествия Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Армия и оружие США планируют размещение еще 3750 военных на границе с Мексикой Соединенные Штаты Америки планируют размещение еще 3750 военнослужащих на юго-западном участке границы США с Мексикой.

Политика Парламент Ирака разработает проект разрыва соглашения по безопасности с США Иракский парламент разработает законопроект о разрыве соглашения по безопасности с США, заявил первый заместитель спикера Хасан аль-Кааби.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Авто Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.

Происшествия Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.

Экономика На российском рынке упали цены на iPhone XR Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.

Происшествия Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.

Космос «Хаббл» случайно открыл карликовую галактику Астрономы при помощи телескопа «Хаббл» обнаружили самую маленькую известную на сегодняшний день изолированную карликовую галактику Bedin 1. Это произошло случайно, когда телескоп наблюдал шаровое звездное скопление NGC 6752, за которым находится новооткрытая галактика.

Авто Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.

Происшествия Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.

Происшествия Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.

Общество В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.