Армия и оружие
Попытки США шантажировать Турцию F-35 не сработают, уверен КлинцевичРИА Новости 06:10
Попытки США шантажировать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35 не сработают, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя реакцию Штатов на решение республики отправить военных на обучение в Россию.
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Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
Обновлено в 05:52
Здоровье
Челябинка написала гневный пост про «инфекционку» больницы №8
Фото не передает реального ужаса и грязи подушек и одеял.
Обновлено в 06:01
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» распылили газовый баллончик
Из-за распылённого газа вестибюль № 1 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход на 15 минут раньше положенного времени — уже в 22:45.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь»
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Евгений Касперский: «Риск-менеджмент больше не работает»
Последние два года прошли для «Лаборатории Касперского» под знаком проблем на американском рынке: президент США Дональд Трамп запрещал правительству пользоваться продуктами компании, а крупный магазин электроники снимал их с полок.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Авто
В Интернете появились первые изображения LADA Priora Sport
Внешне на принадлежность модификации Sport указывают расширенные колёсные арки, симпатичный бампер с узкой красной полосой с большими воздухозаборниками, решётка радиатора с чёрной окантовкой вместо хромированной.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина
Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Наука
Нематоды запомнили патогенных бактерий на четыре поколения
Эпигенетическая память позволила круглым червям Caenorhabditis elegans запомнить вред от бактерии Pseudomonas aeruginosa настолько хорошо, что их потомки продолжали обходить их стороной на протяжении четырех поколений.
Обновлено в 05:35