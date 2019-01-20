Шоу-бизнес
Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезниREGNUM 04:52
Известный в прошлом певец Андрей Губин рассказал, что в последние годы он страдает тяжелым заболеванием. Об этом он сообщил в эфире программы «Сегодня вечером» на Пером канале, которая вышла в эфир 19 января.
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На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается.
— Андрей Губин, музыкантРИА Новости вчера в 16:50
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«На меня врачи уже давно рукой махнули»: Андрей Губин высказался о своей тяжелой болезни
Телепрограммавчера в 23:44
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