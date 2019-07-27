Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в ПетербургеLenta.ru 08:50
В канализационном коллекторе на набережной Карловки в Санкт-Петербурге погиб автор YouTube-канала Road to film («Дорога к фильму»), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тела блогера и сопровождавшего его диггера обнаружили в коллекторе.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия
На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек
Обновлено в 08:23
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек
Число жертв поджога, устроенного злоумышленником чуть более недели назад в здании студии аниме Kyoto Animation, выросло до 35 человек, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Тамбовом»
Обновлено в 08:47
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Петербурге разыскивают мужчину, ударившего кондуктора троллейбуса
В Петербурге разыскивают мужчину, который ударил кондуктора троллейбуса №45.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Наука
Разгадан главный парадокс квантовой механики
Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.
Обновлено вчера в 01:19
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото увеличилось до 35
Число погибших в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 35.
Обновлено в 08:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22
Происшествия
Андрея Пивоварова задержали в Петербурге
Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн
Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
«Хочется постарше»: Галкин набросился на похотливую Пугачеву
Отъезд Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в отпуск вызвал скандал.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Иностранцам могут запретить владеть интернет-компаниями в России
Значимым ресурсом сможет владеть гражданин России, иностранное владение ограничится до 20%.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Эксперты назвали не требующие ремонта «неисправности» автомобиля
Многие «неисправности» автомобиля могут смущать молодых и неопытных водителей, и очень часто это приводит их на СТО, хотя в этом нет необходимости.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Брянские старейшины обсудили развитие медицины
Обновлено в 00:57