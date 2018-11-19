Погода

Популярные курорты Испании затопило из-за сильнейшего шторма
ФАН
10:33

Большая часть популярных курортов Испании оказались затоплены из-за сильного шторма. Шторм обрушился на материковую часть Испании, а также на Балеарские и Канарские острова.
ФАН10:33

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В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

Газета.Ru09:10

В Испании затопило популярные курорты

Российская газета08:33

У Ростуризма нет информации о пострадавших от шторма в Испании россиянах

Life.ru07:13

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

ТАСС07:10

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Интерфакс07:22

В Испании затоплено большинство популярных курортов

Говорит Москва07:59

У Ростуризма нет информации о россиянах, пострадавших от шторма на Тенерифе

РИА Новости04:32
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