Погода
Популярные курорты Испании затопило из-за сильнейшего шторма
Популярные курорты Испании затопило из-за сильнейшего штормаФАН10:33
Большая часть популярных курортов Испании оказались затоплены из-за сильного шторма. Шторм обрушился на материковую часть Испании, а также на Балеарские и Канарские острова.
ФАН10:33
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Погода
В Гватемале тысячи людей эвакуированы из-за извержения вулкана Фуэго
Обновлено в 21:05
Погода
Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели
Обновлено в 19:10
Погода
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
На кадрах заметно, как волны разрушают балконы нижних этажей гостиницы в прибрежной зоне.
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Происшествия
В Испании спасли 70 детей, застрявших в автобусе из-за сильных дождей
Обновлено в 16:27
Погода
Ледяной дождь ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области
В Ростовской области с 19 на 20 ноября ожидается ледяной дождь и понижение температуры до - 5 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр.
Обновлено в 15:39
Погода
В Ленобласти 20 ноября ожидаются ночные заморозки до минус 8 градусов
Завтра, 20 ноября, в разных районах 47-ого региона температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов, а при прояснение местами температура опустится и до минус 8 градусов мороза, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Ленобласти.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов
В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.
Обновлено в 11:36
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Метеорологи рассказали, какой будет зима в Пермском крае
Ученые, изучающие климат, составили консенсусный прогноз на предстоящую зиму.
Обновлено в 10:45
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Ясновидящая напророчила Земле катастрофы
Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.
Обновлено в 12:17
Погода
В ЦФО идет значительное похолодание
Согласно прогнозу Гидрометцентра, зима стремится окончательно обосноваться в ЦФО.
Обновлено в 13:57
Погода
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы.
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Погода
Жителей Хабаровского края ждет холодная неделя
На текущей неделе в Хабаровском крае установится холодная погода с ночными температурами до минус 33 градусов, при этом осадков не ожидается.
Обновлено в 13:59
Погода
Синоптики рассказали, когда в Москве наступит русская зима
Русскую зиму с сильными морозами и снегом жителям столичного региона стоит ожидать ближе к середине января.
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Какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве, рассказали синоптики
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В Нижнем Новгороде снова обледенели дороги
Обновлено в 12:41