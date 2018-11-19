Погода
Сильный шторм затопил курорты Испании
Сильный шторм затопил курорты ИспанииМИР 24вчера в 11:48
Мощный шторм обрушился на Испанию. Особенно сильно досталось прибрежным районам. Волны достигали десятиметровой высоты и сметали балконы ближайших к морю отелей, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24вчера в 11:48
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Волны в несколько этажей и разрушенные отели: как стихия ударила по Канарам
Телеканал 360°вчера в 09:46
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Погода
Облачная погода с небольшими осадками ожидается 20 ноября в Москве
Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщил портал «Метеоновости».
Обновлено в 01:59
Погода
В Крыму прогнозируют теплую зиму
Североевразийский климатический центр утвердил консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон, согласно которому зима в Крыму ожидается теплее обычной, а количество осадков будет в пределах нормы, сообщила РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Обновлено в 01:46
Погода
Названо точное время снежного удара по Владивостоку
Специалисты портала «Расписание погоды» назвали точное время выпадения осадков во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов
В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:36
Погода
Ясновидящая напророчила Земле катастрофы
Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.
Обновлено вчера в 12:17
Погода
На севере края ожидается сильный ветер
По данным синоптиков 20 ноября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метель, в Туруханском районе днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на севере местами до 25 м/с, сильный снег, метель.
Обновлено вчера в 23:15
Погода
МИД РФ предупредил об угрозе наводнения в Таиланде
«В южных провинциях Таиланда с 19 по 21 ноября ожидаются обильные осадки и сильный ветер, есть угроза наводнений, кроме того, возможны повреждения инфраструктуры», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено вчера в 11:10
Погода
В Волгодонске до конца недели ожидается переменчивая погода
Воздух прогреется до +1 градуса. Первый день недели пройдёт без осадков, а ветер не поднимется выше 3-4 метров в секунду.
Обновлено вчера в 05:22
Погода
В ЦФО идет значительное похолодание
Согласно прогнозу Гидрометцентра, зима стремится окончательно обосноваться в ЦФО.
Обновлено вчера в 13:57
Погода
Сильный снегопад парализовал движение на национальных трассах Молдовы
Движение по национальной трассе М1, на пересечении Думбравы и Дурлешт в направлении Леушен, затруднено.
Обновлено вчера в 11:24
Погода
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы.
Обновлено вчера в 06:57
Погода
Арктические моря мелели после таяния ледников
На арктическом побережье Западной и Восточной Сибири мощного покровного оледенения не было, так что уровень моря менялся из-за общего увеличения количества воды в Мировом океане с поправкой на блоковые тектонические движения в отдельных районах.
Обновлено вчера в 23:22
Погода
Тверитян предупреждают о резких перепадах температуры
Наш корреспондент выяснял, как влияют на здоровье земляков перепады температуры и каким образом можно себя обезопасить от метеоатак.
Обновлено вчера в 11:06
Погода
Больше никаких дождей: зима пришла в Вологодскую область
«Прощальную гастроль» устроила в эти выходные осень, прогрев воздух до +2,8° и оросив регион дождями.
Обновлено вчера в 06:56
Погода
В Норильске бушует страшная пурга: трассы перекрыты, объявлена актировка
На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение — в Норильске синоптики прогнозируют ветер с порывами до 27 м / с. В городе ввели актировку для рабочих завода и школьников, по решению ГИБДД на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель введен запрет на движение всех видов транспорта.
Обновлено в 01:58