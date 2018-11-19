Мощный шторм обрушился на Испанию. Особенно сильно досталось прибрежным районам. Волны достигали десятиметровой высоты и сметали балконы ближайших к морю отелей, передает телеканал «МИР 24».

Погода Погода Облачная погода с небольшими осадками ожидается 20 ноября в Москве Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщил портал «Метеоновости».

Погода Погода В Крыму прогнозируют теплую зиму Североевразийский климатический центр утвердил консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон, согласно которому зима в Крыму ожидается теплее обычной, а количество осадков будет в пределах нормы, сообщила РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Погода Погода Названо точное время снежного удара по Владивостоку Специалисты портала «Расписание погоды» назвали точное время выпадения осадков во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Происшествия Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.

Погода Погода Ясновидящая напророчила Земле катастрофы Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.

Погода Погода На севере края ожидается сильный ветер По данным синоптиков 20 ноября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метель, в Туруханском районе днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на севере местами до 25 м/с, сильный снег, метель.

Погода Погода МИД РФ предупредил об угрозе наводнения в Таиланде «В южных провинциях Таиланда с 19 по 21 ноября ожидаются обильные осадки и сильный ветер, есть угроза наводнений, кроме того, возможны повреждения инфраструктуры», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

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Погода Погода Арктические моря мелели после таяния ледников На арктическом побережье Западной и Восточной Сибири мощного покровного оледенения не было, так что уровень моря менялся из-за общего увеличения количества воды в Мировом океане с поправкой на блоковые тектонические движения в отдельных районах.

Погода Погода Тверитян предупреждают о резких перепадах температуры Наш корреспондент выяснял, как влияют на здоровье земляков перепады температуры и каким образом можно себя обезопасить от метеоатак.

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