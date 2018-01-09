Недвижимость
Вторичная недвижимость в Москве и в крупных регионах подорожала в среднем на 6−8%. Приток покупателей на вторичный рынок жилья произошёл в основном из-за банкротства Urban Group, подорвавшего доверие людей к новостройкам.
News.ru04:54
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с чего всё началось
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.Коммерсантъ02:01
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Недвижимость
В Англии богатых любят больше, чем в России
Еще больше повезло покупателям апартаментов в Германии, здесь вовсе нет налога на недвижимость.
Обновлено в 16:39
Недвижимость
Аренда «просела»: в Сызрани упал спрос на коммерческую недвижимость
Аренда в Сызрани "просела", - сообщили в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани.
Обновлено вчера в 10:53
Недвижимость
Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени
По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено 14 декабря в 07:14
Недвижимость
Планы Путина поставлены под сомнение
Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся строительной отрасли, могут сорвать план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, ранее озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено 14 декабря в 07:06
Недвижимость
В Москве десятикратно выросли продажи пентхаусов
Директор по продажам компании Иван Обухов отметил, что в 2012 году на первичном рынке было выставлено 30 пентхаусов, а в декабре 2018 года таких квартир в Москве продается уже около 300, причем в различных сегментах рынка (элитном, премиум и бизнес-класса).
Обновлено 13 декабря в 05:11
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на дачи в Подмосковье
Накануне Нового года спрос на приобретение дач и коттеджей в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют в компании «Инком-Недвижимость».
Обновлено 13 декабря в 03:00
Недвижимость
За год цены на квартиры в новостройках Перми выросли на 7,3%
За год средняя цена квадратного метра в новостройках Перми выросла на 7,3% и составила в декабре 57,5 тыс. рублей.
Обновлено 13 декабря в 21:45
Недвижимость
Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки
Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено 13 декабря в 07:36
Недвижимость
Петербургские власти провели торги за «топовые» помещения города
На первых декабрьских торгах петербургский «Фонд имущества» выставил несколько интересных лотов.
Обновлено 13 декабря в 10:08
Недвижимость
Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли
Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено 13 декабря в 04:45
Недвижимость
Темпы ввода жилья в Орловской области растут
Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) с начала текущего года составила 30,1 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 760 рублей.
Обновлено в 08:04
Недвижимость
Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные
Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.
Обновлено 14 декабря в 10:50
Недвижимость
Названы страны с самым стремительным ростом цен на жильё
Лидер прошлого квартала, Мальта, уступила место Гонконгу с годовым ростом цен в 15,7%. Причём за три месяца, с июня по сентябрь 2018 года, жильё здесь подорожало всего на 1%. Из 57 отслеживаемых стран в восьми цены за год снизились, причём Швеция попала в их число впервые за шесть лет.
Обновлено 13 декабря в 04:05
Недвижимость
Агония рекордов: как страх заставлял покупать жилье в Москве
Рекордный рост продаж жилья в Москве в этом году вызван гремучей смесью страха перед будущим и возможностью сделать покупку на выгодных условиях, но главным драйвером рынка выступила ипотека, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Обновлено 13 декабря в 04:33
Недвижимость
В Центробанке считают невозможным поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков
Поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков пока не представляется возможным.
Обновлено 13 декабря в 02:12