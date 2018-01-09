Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.

с чего всё началось

Вторичная недвижимость в Москве и в крупных регионах подорожала в среднем на 6−8%. Приток покупателей на вторичный рынок жилья произошёл в основном из-за банкротства Urban Group, подорвавшего доверие людей к новостройкам.

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