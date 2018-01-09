Недвижимость
Вторичная недвижимость в Москве и в крупных регионах подорожала в среднем на 6−8%. Приток покупателей на вторичный рынок жилья произошёл в основном из-за банкротства Urban Group, подорвавшего доверие людей к новостройкам.
News.ru04:54
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с чего всё началось
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.Коммерсантъ02:01
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Недвижимость
В Англии богатых любят больше, чем в России
Еще больше повезло покупателям апартаментов в Германии, здесь вовсе нет налога на недвижимость.
Обновлено в 16:39
Недвижимость
Аренда «просела»: в Сызрани упал спрос на коммерческую недвижимость
Аренда в Сызрани "просела", - сообщили в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани.
Обновлено вчера в 10:53
Недвижимость
Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени
По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено 14 декабря в 07:14
Недвижимость
Планы Путина поставлены под сомнение
Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся строительной отрасли, могут сорвать план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, ранее озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено 14 декабря в 07:06
Недвижимость
Жители Томска и области задолжали банкам 70 миллиардов рублей
Жители Томской области задолжали банкам около 70 миллиардов рублей, в том числе 16 миллиардов рублей по ипотечным кредитам.
Обновлено вчера в 17:48
Недвижимость
Аналитики заметили «небольшую революцию» на рынке недвижимости
Если раньше налоговые нерезиденты России при продаже объекта недвижимости должны были платить НДФЛ в размере 30% и это делало любые инвестиции для иностранцев в недвижимость нерентабельными, то сейчас нерезидентов частично приравняют к резидентам.
Обновлено 14 декабря в 07:45
Недвижимость
На рынке недвижимости Сургута наступает коллапс
Причиной роста цен стал изменившийся баланс спроса и предложения на рынке новостроек Сургута, который в последние годы был значительно «перегрет»: в эксплуатацию вводилось больше жилья, чем было необходимо горожанам.
Обновлено 14 декабря в 01:51
Недвижимость
Офисная среда становится все более сервисной
Среди основных трендов следующего года Олег Артемьев, президент ГК «ВЫСОТА», отметил возможный перенос ввода в эксплуатацию ряда запланированных к открытию объектов, как это уже случилось в этом году.
Обновлено 14 декабря в 06:48
Недвижимость
Назван регион Чехии с самыми доступными новыми квартирами
Оказалось, самые бюджетные новые квартиры в Чехии можно купить в регионе Высочина.
Обновлено 14 декабря в 03:15
Недвижимость
В Бурятии снижается кадастровая стоимость объектов недвижимости
В Бурятии кадастровая стоимость объектов недвижимости в нынешнем году в среднем снижена на 55 %, что в денежном выражении составило 2,6 млрд рублей, а общее снижение кадастровой стоимости с 2014 года достигло без малого 28 млрд. рублей, сообщили в республиканском управлении Росреестра.
Обновлено в 20:49
Недвижимость
Темпы ввода жилья в Орловской области растут
Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) с начала текущего года составила 30,1 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 760 рублей.
Обновлено в 08:04
Недвижимость
Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные
Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.
Обновлено 14 декабря в 10:50
Недвижимость
В Тольятти повысили стоимость квадратного метра жилья
В 2017 году стоимость квадратного метра составляла 34,2 тыс.рублей, а теперь достиг 47,1 тыс.
Обновлено 14 декабря в 14:31
Недвижимость
Аналитики нашли самую дорогую съемную квартиру в Москве
В доме, где находятся апартаменты, есть собственный бассейн. В съемном жилье сделан дизайнерский ремонт.
Обновлено 13 декабря в 21:49
Недвижимость
Эксперты: в Петербурге покупатели апартаментов выбирают компактные юниты
Востребованность небольших по площади номеров свидетельствует об инвестиционном спросе. Наиболее доходными являются именно компактные юниты.
Обновлено в 02:03